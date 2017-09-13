Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen A.D (38) ve T.K. (33) isimli şahısları gözaltına aldı.



Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılan T.K. serbest kalırken, A.D. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan bir otobüste yapılan aramada 2 kilogram 165 gram Bonzai ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri İstanbul'dan Kayseri'ye gelen bir yolcu otobüsün bagaj kısmında yaptığı aramada 2 kilogram 165 gram Bonzai ele geçirdi.



Operasyonda yolcular A.K (22) ve H.İ.E (20) isimli şahıslar gözaltına alındı.



Devam eden operasyon kapsamında Kayseri'de uyuşturucu maddeyi teslim edecekleri şahıslar tespit edilerek N.A (32) isimli kadın ve eşi G.A (30) polisler tarafından yakalandı.



G.A uyuşturucu madde ticaretinden göz altına alınırken, N.A'nın ise serbest bırakıldığı öğrenildi.