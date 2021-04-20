Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişi yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme suçlarından, 227 olayda 351 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 8'i Adli Kontrol neticesinde serbest bırakılırken, 9'u ise çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 46 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 25'i ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakılırken, 21'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda ise 7 kilo 794 gram metamfetamin, 168,20 gram sentetik kannobinoid, 22,32 gram esrar, 2,68 gram eroin, 2 adet captagon, 5 adet liserjik asit (LSD), 970 adet sentetik hap, 6 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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