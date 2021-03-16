Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı daha tutuklandı

Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

Kayseri'de sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya süren kişilere yönelik kent merkezinde ve Pınarbaşı ilçesinde 2 depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden İ.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.D, İ.E, S.A. ve M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, depolarda yaptıkları aramada metamfetamin imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirmiş, daha önce tutuklanan E.T. ve M.Ö'nün verdiği bilgi doğrultusunda İ.K, R.D, İ.E, S.A. ve M.G'yi de yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün