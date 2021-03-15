Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı
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Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı

15.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:15

Son dakika haberi: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltıKAYSERİ'de yüksek miktarda metamfetamin üretip, piyasaya süren şebeke çökertildi.

Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı

KAYSERİ'de yüksek miktarda metamfetamin üretip, piyasaya süren şebeke çökertildi. Polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda metamfetamin imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüksek miktarda metamfetamin üretip, piyasaya süren şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin üretim yeri olarak eski un fabrikasını kullandığı saptandı. Üretim yerine ve depo olarak kullanılan iki farklı adrese 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri İ.K. ile birlikte E.T., M.Ö., R.D., İ.E., S.A. ve M.G. gözaltına alındı. Baskın yapılan 3 adreste yapılan aramalarda 2 tona yakın metamfetamin maddesi imalatında kullanılan kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 adet tartımda kullanılan terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K, R.D, İ.E, S.A ve M.G. bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı
Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı
Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı
Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı
Son dakika gündem: Kayseri'de uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirildi: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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