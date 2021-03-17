Kayseri'de UYAP araması bulunan 500 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) araması bulunan 500 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) araması bulunan 500 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan dolayı UYAP araması bulunan 500 şahıs yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 216 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı