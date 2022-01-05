Kayseri'de üniversitelilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (2) - Haberler
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Kayseri'de üniversitelilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (2)

Kayseri'de üniversitelilerin midibüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİKayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin taşındığı midibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

KAYSERİ (DHA) - ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin taşındığı midibüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kürşad Samed Özçine'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan 2'si ağır 20 kişinin tedavisi ise sürüyor.


Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 20 yaralı var

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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