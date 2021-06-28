Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı
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Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Kayseri Adliyesi önünde bir araya gelen öğrenciler adına konuşan Yusuf Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir teyide ihtiyaç duymadan bu haberin yayılmasını sağladığını söyledi.

Yalan haberin 27 saat boyunca devam ettirildiğini, sınavın son bulmasıyla haberin gerçeğinin paylaşıldığını anlatan Şimşek, sınavın ilk oturumuna bu yalan haberin etkisi altında girdiklerini ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı "Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak." algısının aynı platformda belli odaklarca yayıldığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Gençlerin 'özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi, bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler, bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız."

Konuşmanın ardından öğrenciler, Kayseri Adliyesinde 1 liralık manevi tazminat davası için dilekçelerini verdi.

Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı
Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı
Üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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