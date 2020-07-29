Kayseri'de üniversite öğrencileri yaz stajında maske üretiyor
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Kayseri'de üniversite öğrencileri yaz stajında maske üretiyor

Kayseri Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler yaz stajında maske üretiyor.

Kayseri'de üniversite öğrencileri yaz stajında maske üretiyor
29.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:27

Kayseri Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler yaz stajında maske üretiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümü tekstil teknolojisi programı öğrencileri, 2019-2020 yaz dönemi stajını bez maske üreterek değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, özverili çalışmaları ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Rektör Karamustafa, öğrencilere, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak Türkiye'nin küresel rekabet ortamında daha başarılı olabilmesi için topyekün çalışmaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

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