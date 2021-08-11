Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı
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Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde elektrik kablosu çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde elektrik kablosu çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kampüste devriye gezen özel güvenlikler, yakınında 2 bisiklet gördükleri su kanalını kontrol ederken burada 2 kişinin elektrik kablosunu nacakla kesmeye çalıştığını fark etti.

Şüpheliler H.G. ve V.D. özel güvenlik tarafından suçüstü yakalandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı
Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı
Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı
Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı
Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı
Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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