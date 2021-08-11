Üniversite kampüsünde kablo çalmak isteyen zanlılar suçüstü yakalandı
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde elektrik kablosu çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde elektrik kablosu çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kampüste devriye gezen özel güvenlikler, yakınında 2 bisiklet gördükleri su kanalını kontrol ederken burada 2 kişinin elektrik kablosunu nacakla kesmeye çalıştığını fark etti.
Şüpheliler H.G. ve V.D. özel güvenlik tarafından suçüstü yakalandı.
Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan