Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
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Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı

Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. işbirliğinde 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları heyecanı sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. işbirliğinde 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları heyecanı sürüyor. Sporcular, Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yapacakları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan 2021 Kayseri UCI Yol Yarışları, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 15: 00'te başladı. Yarışların sonuncusu ise 25 Temmuz 2021 Pazar günü saat: 14.00'de başlayarak saat 17: 30'da sona erecek. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi önünde başlayan yarışlara, aralarında Türkiye'den bisikletçilerin de yer alacağı Amerika, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak, Güney Afrika gibi toplam 18 ülkeden 250 sporcu katıldı. Gerçekleşen Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları ilk gününde sporcular 5.9 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yarışların ikinci gününde ise Ağırnas, Mimar Sinan evinin önünde başlayan zorlu parkur, Bünyan, Sivas Yolu, Tatılı Dönel kavşak U Dönüşü, aynı yoldan geri dönüş ve Ağırnas Camii önünde tamamlandı. 104 kilometrelik zorlu parkurda pedallayan yarışçılar, birincilik için ter döktü. Yarış sonunda Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mesut Enes İpek, Türkiye Milli Takımı sporcusu Ahmet Maral ikinci ve Kazakistan Milli Takımı sporcusu Andrey Remkhe ise üçüncü oldu. 18 ülkeden gelen 250 sporcu, bisiklet yarışının yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Kayseri'yi tanıma fırsatı yakalıyor. Sporcular, Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yapacakları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıyor.

Temmuz ayı boyunca sürecek ve 8 aşamada gerçekleşecek olan Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları toplam 1.174,9 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Kalan yarışların parkurlarındaki kategori, güzergah ve tarih bilgileri ise şöyle olacak:

GP ERCİYES MİMAR SİNAN-KADINLAR, Valilik-Tatılı-Mazakaland, 10 Temmuz 2021 Cumartesi saat 09: 00 Kadınlar Başlangıç-12: 00 Kadınlar Bitiş, GP ERCİYES MİMAR SİNAN-ERKEKLER, Valilik-Bünyan-Mazakaland, 10 Temmuz 2021 saat 14: 30 Erkekler Başlangıç-18: 30 Erkekler Bitiş,

GP KAYSERİ-KADINLAR, Valilik-Organize-Hacılarkapı, 11 Temmuz 2021 Pazar saat 09: 00 Kadınlar Başlangıç-12: 00 Kadınlar Bitiş, GP KAYSERİ-ERKEKLER, Valilik-Organize Sanayi-Hacılarkapı, 11 Temmuz 2021 Pazar saat 15: 00 Erkekler Başlangıç-19: 00 Erkekler Bitiş,

GP VELO ERCİYES-KADINLAR, Develi-Tomarza-Develi, 17 Temmuz 2021 Cumartesi saat 09: 00 Kadınlar Başlangıç-12: 00 Kadınlar Bitiş, GP VELO ERCİYES-ERKEKLER, Develi-Tomarza-Develi, 17 Temmuz 2021 Cumartesi saat 14: 30 Erkekler Başlangıç-18: 00 Erkekler Bitiş,

GP DEVELİ-KADINLAR, Yahyalı-Yeşilhisar-Erciyes, 18 Temmuz 2021 Pazar saat 09: 30 Kadınlar Başlangıç-13: 00 Kadınlar Bitiş, GP DEVELİ-ERKEKLER, 18 Temmuz 2021 Pazar saat 15: 30 Erkekler Başlangıç-19: 30 Erkekler Bitiş,

VELO ERCİYES JUNIOR RACE-KADIN-ERKEK, Develi, 24 Temmuz 2021 Cumartesi saat 15: 00 Erkekler Başlangıç-16: 30 Erkekler Bitiş,

VELO ERCİYES JUNIOR RACE-KADIN-ERKEK, Develi-Tomarza-Develi, 25 Temmuz 2021 Pazar saat 14: 00 Erkekler Başlangıç-17: 30 Kadınlar Bitiş." - KAYSERİ

Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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