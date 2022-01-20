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Kayseri'de ulaşıma kar yağışı ve tipi engeli

Kayseri'de ulaşıma kar yağışı ve tipi engeli
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı.

Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve halen etkisini sürdüren tipi, saatteki hızı zaman zaman 65 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle şiddetini artırdı.

Trafik ekipleri, Erciyes Dağı çevresindeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Taşmekan bölgesinden sonra araçların geçişine izin vermiyor.

Bu nedenle trafiğe kapatılan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım, Kayseri-Adana kara yolu üzerinden sağlanıyor.

Kapanan yolun açılabilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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