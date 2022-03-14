Kayseri'de uçuruma yuvarlanan keçi, 6 saatte kurtarıldı

KAYSERİ'de, dağlık arazide 50 metrelik uçuruma yuvarlanan keçi, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla halatlarla çekilerek kurtarıldı.

Yahyalı ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde besici Saracettin Koçak, keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlandığını itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla çekilen keçi, 6 saatte kurtarılıp, Koçak'a teslim edildi. Saracettin Koçak, itfaiyecilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.