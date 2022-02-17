Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kayseri'de tütün kaçakçısı 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pınarbaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 400 kilogram kıyılmış tütün, 192 adet sigara basma makinası, 42 adet sigara tabakası ve 554 paket nargile tütün folyosu bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Kayseri, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title