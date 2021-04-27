Kayseri'de Türk ve Suriyeli gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri veriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de Türk ve Suriyeli gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri veriliyor

Kayseri'de Türk ve Suriyeli gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri veriliyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Derneği'nin hazırladığı, Gençlik Spor Bakanlığının desteklediği "Hayata Tutun Dostluğa Tutun" projesiyle kentteki bir kültür merkezinde Suriyeli ve Türk gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri ile afet yönetimi eğitimleri veriliyor.

Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Derneği'nin hazırladığı, Gençlik Spor Bakanlığının desteklediği "Hayata Tutun Dostluğa Tutun" projesiyle kentteki bir kültür merkezinde Suriyeli ve Türk gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri ile afet yönetimi eğitimleri veriliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan zor süreçte hem sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek hem de kentte yaşayan Suriyeli gençlerin Türklerle sosyal uyumuna katkı sağlamak amacıyla "Hayata Tutun Dostluğa Tutun" projesini hazırlandı.

Gençlik Spor Bakanlığının destek verdiği, 6 ay sürecek proje, 1 Nisan'da başladı.

Eğitim kapsamında gençlere, kalp masajı, nefes borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, delici ve kesici aletlerle yaralanma, yanma, kırık ve burkulma, soba ve gaz zehirlenmeleri, akrep ve yılan sokmaları, ambulans çağrılması konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.

Ayrıca AFAD uzmanları, doğal afetler, doğal afetlerde yapılması gerekenler ve afetzedelere müdahale konusunda gençlere eğitimler veriyor, bu eğitimler sonunda kursiyerler katılım belgesine sahip oluyor.

Projeyle Türk ve Suriyeli gençlerin arasındaki arkadaşlık ve dostluk ilişkilerine katkı sunulması hem de Suriyeli gençlerin kendi ülkelerine geri döndüklerinde almış oldukları eğitimleri kullanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Uğurcan Yıldırım, sağlık merkezlerinin ve sağlık çalışanlarının salgın dolayısıyla yüklerinin arttığını, projeyle onların yüklerini de bir nebze olsun azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Yıldırım, kursiyerlere eğitim sonunda ilk yardım kitabı ve ilk yardım çantası da hediye ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de Türk ve Suriyeli gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:47:42. #1.16#

title