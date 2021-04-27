Kayseri'de Türk ve Suriyeli gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri veriliyor

Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Derneği'nin hazırladığı, Gençlik Spor Bakanlığının desteklediği "Hayata Tutun Dostluğa Tutun" projesiyle kentteki bir kültür merkezinde Suriyeli ve Türk gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri ile afet yönetimi eğitimleri veriliyor.

Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Derneği'nin hazırladığı, Gençlik Spor Bakanlığının desteklediği "Hayata Tutun Dostluğa Tutun" projesiyle kentteki bir kültür merkezinde Suriyeli ve Türk gençlere ilk ve acil yardım eğitimleri ile afet yönetimi eğitimleri veriliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan zor süreçte hem sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek hem de kentte yaşayan Suriyeli gençlerin Türklerle sosyal uyumuna katkı sağlamak amacıyla "Hayata Tutun Dostluğa Tutun" projesini hazırlandı.

Gençlik Spor Bakanlığının destek verdiği, 6 ay sürecek proje, 1 Nisan'da başladı.

Eğitim kapsamında gençlere, kalp masajı, nefes borusuna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, delici ve kesici aletlerle yaralanma, yanma, kırık ve burkulma, soba ve gaz zehirlenmeleri, akrep ve yılan sokmaları, ambulans çağrılması konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.

Ayrıca AFAD uzmanları, doğal afetler, doğal afetlerde yapılması gerekenler ve afetzedelere müdahale konusunda gençlere eğitimler veriyor, bu eğitimler sonunda kursiyerler katılım belgesine sahip oluyor.

Projeyle Türk ve Suriyeli gençlerin arasındaki arkadaşlık ve dostluk ilişkilerine katkı sunulması hem de Suriyeli gençlerin kendi ülkelerine geri döndüklerinde almış oldukları eğitimleri kullanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Uğurcan Yıldırım, sağlık merkezlerinin ve sağlık çalışanlarının salgın dolayısıyla yüklerinin arttığını, projeyle onların yüklerini de bir nebze olsun azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Yıldırım, kursiyerlere eğitim sonunda ilk yardım kitabı ve ilk yardım çantası da hediye ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin