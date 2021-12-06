Kayseri'de Türk Sağlık-Sen üyelerinden iş bırakma eylemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de Türk Sağlık-Sen üyelerinden iş bırakma eylemi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'de Türk Sağlık-Sen üyelerinden iş bırakma eylemi

TÜRK Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, iş bırakarak, Şehir Hastanesi önünde eylem yaptı.

KAYSERİ (DHA) - TÜRK Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, iş bırakarak, Şehir Hastanesi önünde eylem yaptı. Sendika Şube Başkanı Kamil Ünal, "Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi; makul, sürdürülebilir ve kalıcı ücret politikasının benimsenmesidir" dedi.

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, eş zamanlı olarak iş bırakıp eylem yaptı. Kayseri Şehir Hastanesi başhekimlik binası önünde bir araya gelerek, pankart açan sağlık çalışanları, ücretleri için düzenleme istedi. Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Ünal, "Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın, itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz, tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılmasıdır çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı, ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. 1 günde hem açıklanıp hem de TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Pandemi döneminde tüm sağlık çalışanları omuz omuza mücadele vermiştir. Bu nedenle sağlık çalışanları için ayrı gayrı olmaz. Ne ayrımcılığı kabul ederiz ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz. Çalışanlar için verdiğimiz haklı mücadeleye nifak tohumu ekip, ilgiyi ve gündemi başka yönlere çekmek isteyenler var. Gerçekleri değiştirip farkı yansıtmak gibi çirkinliklerle uğraşanlar var. İyi bilsinler ki onlara ne bizler ne de sağlık çalışanlarımız fırsat vermez" diye konuştu.


Kayseri'de Türk Sağlık-Sen üyelerinden iş bırakma eylemi

Kayseri'de Türk Sağlık-Sen üyelerinden iş bırakma eylemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı (2)

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır.'

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır."

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title