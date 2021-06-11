Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. yılı kutlandı
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Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. yılı kutlandı

Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. yılı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile çelenk koyma töreni yapıldı.

Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile çelenk koyma töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından yapılan törene Türk Kızılay Kayseri Şube Yöneticileri ve gönüllüler katıldı.

Vatandaşların desteği ile daha çok kişiye ulaşabileceklerini söyleyen Türk Kızılay Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Mehmet Sırsaklar, "11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktorun kurması ile başlayan hayırseverlik ve yardımseverlik hareketi, bugün 153. yaşına giriyor. Yardımseverlerimizin ve bağışçılarımızın da desteği ile gittikçe büyüyerek devam eden bu hareket, uluslararası çapta bölgenin en güçlü sivil toplum kuruluşu olarak görev yapmakta. Elimizden geldiğince bütün yardıma muhtaçlar ve durumu olmayan herkese yardımcı olmak için savaşmaya devam edeceğiz. 153 yıllık çınarın gölgesini inşallah daha da büyütmeye çalışacağız. Bugün Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenimizi yapacağız ve onun haricinde de bütün kadın ve gençlik kollarımız ile birlikte gönüllü merkezimizde de etkinliklerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar şimdiye kadar her zaman Türk Kızılay'ın yanında oldular. Bundan sonra da olmaya devam ederlerse biz de onlardan aldığımız güçle daha çok kişiye ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Çelenk koyma töreninin ardından gönüllü merkezi önünde toplanan gönüllüler tarafından 153 adet balon gökyüzüne bırakıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. yılı kutlandı
Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. yılı kutlandı
Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. yılı kutlandı
Kayseri'de Türk Kızılay'ın 153. yılı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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