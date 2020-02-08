Kayseri'de tüm amatör maçlar ertelendi

08.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:08

Kayseri'de 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar kaydırılarak ertelendi



Havaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi. 01-02 Şubat 2020 tarihinde oynanması gereken amatör müsabakalar geçtiğimiz hata ertelenmişti. Üst üste Kayseri iki haftadır amatör müsabakalar kar yağışı nedeni ile oynanmıyor Kayseri Futbol İl Temsilciliğinin yaptığı açıklamada, "08-09 Şubat 2020 Cumartesi ve Pazar günleri oynanması gereken Kayseri Amatör Futbol maçlar kar yağışı nedeniyle kaydırılarak iptal edilmiştir. Tüm ilgili takımlara ve sporseverlere önemle duyurulur" ifadesine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA