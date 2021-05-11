Kayseri'de tüfekle vuruluna bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de tüfekle vuruluna bir kişi yaralandı

Kayseri'de tüfekle vuruluna bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin içerisinde tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin içerisinde tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak'ta H.K'ye (26), 06 VB 342 plakalı park halindeki otomobil içerisindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan H.K. hastanede tedavi altın alındı.

Polis ekipleri saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Trafik kazası yapan motosikletli paket servis kuryesi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Muslera Mesut Özil Arda Turan Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de tüfekle vuruluna bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:13:08. #1.14#

title