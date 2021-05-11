Kayseri'de tüfekle vuruluna bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin içerisinde tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin içerisinde tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak'ta H.K'ye (26), 06 VB 342 plakalı park halindeki otomobil içerisindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan H.K. hastanede tedavi altın alındı.

Polis ekipleri saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil