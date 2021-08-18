Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi
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Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi

Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Kayseri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İ.T'nin cenazesi, Yamaçlı beldesine getirildi. Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine, genç kızın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İ.T'nin cenazesi burada kılınan namazın ardından, belde mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün, Bahçesaray Mahallesi'ndeki evde bir araya gelen arkadaş grubundan B.A. (17), İ.T'ye (16) tüfekle ateş etmiş, genç kız olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan B.A. ve ev sahibi O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanmıştı.

B.A'nın ifadesinde "tüfeğin oynadığı sırada ateş aldığını" söylediği iddia edilmişti.

Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi
Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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