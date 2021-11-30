Kayseri'de tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Talas Cemil Baba seferini yapan tramvay, Aşık Veysel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan H.A'ya (25) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan tahliye edildi.
Tramvayın altında sıkışan yaya itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Ağır yaralanan H.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle durdurulan tramvay seferleri bir süre sonra normale döndü.
AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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