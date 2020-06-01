Kayseri'de traktörün motor aksamına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörün motor aksamına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörün motor aksamına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.

Tomarza ile Bünyan ilçeleri arasındaki Akmescit Mahallesi yakınlarında tarlasını süren Mehmet Koca, traktörün motor aksamında yılan olduğunu fark etti.

Koca'nın yardım istemesi üzerine Tomarza Belediyesi itfaiye ekipleri tarlaya geldi. Traktörün kaputunu açan ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaklaşık 2 metrelik yılan, doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA