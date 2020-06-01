Kayseri'de traktörün motor aksamına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörün motor aksamına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.
01.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:44
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde traktörün motor aksamına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılıp doğaya bırakıldı.
Tomarza ile Bünyan ilçeleri arasındaki Akmescit Mahallesi yakınlarında tarlasını süren Mehmet Koca, traktörün motor aksamında yılan olduğunu fark etti.
Koca'nın yardım istemesi üzerine Tomarza Belediyesi itfaiye ekipleri tarlaya geldi. Traktörün kaputunu açan ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Yaklaşık 2 metrelik yılan, doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA