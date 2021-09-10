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Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de trafik polisleri denetim yaptı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde kurallarına uymayan sürücülere ceza yazdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde kurallarına uymayan sürücülere ceza yazdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla kentte araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştiril.

Denetimlerde, kırmızı ışık kuralını ihlal eden, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza uygulandı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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