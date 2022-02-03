Kayseri'de trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri, hurdacı gibi dolaşıp trafik levhalarını çalan iki zanlıyı gözaltına aldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri, hurdacı gibi dolaşıp trafik levhalarını çalan iki zanlıyı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçatepe Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Aracın kasasında trafik yön levhalarının olduğunu gören ekipler, M.G. ve Ö.S'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen 20 yön levhasının, kazalara engel olunması için Karayollarının uygun gördüğü noktalara belediye ekiplerince monte edildiği belirlendi.

Şüphelilerin, dikkati çekmemek için bölgede hurdacı gibi dolaştıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haber

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