Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis
Kayseri'de trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.
Kayseri'de trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli Çınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.
Buradaki törenden sonra Çınar'ın cenazesi Hunat Camisi'ne götürüldü.
Çınar'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Çınar'ın babası Ali Çınar ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.
Bünyan ilçesinden Kayseri istikametine seyreden, özel harekat polisi İbrahim Çınar'ın kullandığı 06 SD 947 plakalı araç, dün Bünyan kavşağında şarampole yuvarlanmış, Çınar olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaralanan uzman çavuşlar M.C.K. ve T.T, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırılmıştı.