Kayseri'de trafik kazasında anne öldü, eşi ve çocukları yaralandı
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Kayseri'de trafik kazasında anne öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazasında anne öldü, eşi ve çocukları yaralandı
29.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Necmettin Tokgöz (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücünün eşi Şehriban Tokgöz, hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çocukları Zeynep (20) ve Yusuf (20) Tokgöz, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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