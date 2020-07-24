Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
24.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:22
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Kırkgeçit Mahallesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada A.T. (21), V.P. (17), M.S. (20) ve Afganistan uyruklu Y.Ö. (20) yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA