Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
03.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:44
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kemal P'nin (58) kullandığı 24 DD 755 plakalı otomobil, Sarız ilçesi Çörekdere mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Elif Nisa P (27) ve Sema P. (53) yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA