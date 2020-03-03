Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

03.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:44
Kayseri'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kemal P'nin (58) kullandığı 24 DD 755 plakalı otomobil, ilçesi Çörekdere mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Elif Nisa P (27) ve Sema P. (53) yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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