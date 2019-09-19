19.09.2019 22:42

Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 51'inci kilometresindeki Sarıoğlan kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne seyir halinde olan Cemil Çat (37) yönetimindeki 38 EL 981 plakalı otomobil, Erdinç Cırık (31) yönetimindeki 38 HS 058 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 38 HS 058 plakalı otomobilin sürücüsü Erdinç Cırık, eşi Rukiye Cırık (28) ve kızı Ayşenur Cırık (2) ile 38 EL 981 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cemil Çat, eşi Nurşen Çat(34), annesi Vahide Çat (55), çocukları İdris Efe (9), Eray Çat (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA