Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
16.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:53
Kayseri'de otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kayseri'de otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 AAD 813 plakalı otomobil ile 38 AB 322 plakalı özel halk otobüsü, Tacettin Veli Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün