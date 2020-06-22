Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
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Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
22.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:34

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

E.Ç. yönetimindeki 38 JJ 289 plakalı hafif ticari araç, Becen Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü E.Ç. ile araçta bulunan K.N.Ç, F.Ç, Ş.Ç, B.Ç. ve R.Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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