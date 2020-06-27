Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
27.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:00
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Ankara kara yolu Himmetdede Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 38 LR 225, 38 ADJ 154 ve 38 AFJ 84 plakalı araçların çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA