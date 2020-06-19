Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
19.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:55
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyfet B. idaresindeki 58 RC 221 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı'nda Uğur A. yönetimindeki 60 AK 662 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Hülya Ü, Ayşenur Ü. ve Fatma Ü. kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA