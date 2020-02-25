Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

25.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:55

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 50 NH 243 plakalı otomobil ile 10 DDB 33 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Ülker B., Furkan S., Metin P., Mehmet Çağlar A. ve İsrafil A. yaralandı.



Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA