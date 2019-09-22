Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ömer Uzunalp (50) yönetimindeki 41 UD 011 plakalı otomobil, Yahyalı-Dikme kara yolu Sazak Mahallesi yol ayrımında şarampole düştü.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Muhammet (40), Fatma (34), Ayetullah (13) ve Seyfi Düzgün (14) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.