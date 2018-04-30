Kayseri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mustafa Esenler yönetimindeki 38 FG 088 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi Fetullah Mahallesi'nde, Seyit Akça (21) idaresindeki 38 D 2675 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Akkız Esenler (49), Büşra Esenler (28), Buse Esenler (15), Seyit Akça (21), Mahmut Sağır (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.