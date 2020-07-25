Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
25.07.2020 02:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 03:02
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğurcan A. yönetimindeki 50 AK 145 plakalı otomobil, Sivas Bulvarında Osman T'nin kullandığı 38 BD 514 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan Ayhan T. ile Adem D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA