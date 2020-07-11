Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
11.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:21
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 FU 126 plakalı otomobil, Develi-Reşadiye çevre yolunda, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA