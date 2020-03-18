Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
18.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:40
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 PT 123 ve 38 ABK 783 plakalı otomobiller, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan Ahmet D, Taşkın K, Elif K. ve Zahit K. Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA