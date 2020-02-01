Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
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Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de halk otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

01.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:18
Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

'de halk otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu kentte, merkez ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Kayseri önünde, sürücüleri öğrenilemeyen 06 FT 8248 plakalı çekici ile 38 AB 190 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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