Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas yolu Güneşli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında G.T.'nin kullandığı 38 LZ 545 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü G.T. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA