Kayseri'de Trafik Kazası 3 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Kocasinan ilçesi Tuna Caddesi Kuzey Çevreyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Ziya Köroğlu, yönetimindeki 38 ZK 461 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 JJ 634 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Köroğlu ile yanında bulunan Samet Arslantaş ile hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sevk edilen UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.