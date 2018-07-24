Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvazhacı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AAB 410 plakalı otomobil, M.C'nin kullandığı 38 TR 832 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Selçuk Şimşek, Bilal Gürcü ve Muhsin Develioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı Hidayet Develioğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.