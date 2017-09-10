Kayseri'de Trafik Kazası

Kayseri'de seyir halindeki minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.



Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesi yakınlarında S.A. (34) idaresindeki 09 EG 641 plakalı minibüsün lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs devrildi.



Kazada sürücü ve minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.