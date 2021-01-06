Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
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Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

06.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:52
Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.M.G'nin kullandığı 68 KK 423 otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı'nda refüjde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildekiler itfaiye ekiplerince sıkıştırıldıkları yerden çıkartıldı.

Yaralanan sürücü ile eşi P.G, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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