Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
13.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:08
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oktay G. idaresindeki 38 FB 470 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunda İsmail E. yönetimindeki 38 VU 162 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Yaralanan sürücüler, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA