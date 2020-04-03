Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Kemer Mahallesinde seyir halinde olan 38 JZ 751 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda trafik kazası meydana geldi. Kazada araç içerisinde bulunan M.C. ve M.C. isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA