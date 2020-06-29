Kayseri'de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 3 kişi yararlandı.
29.06.2020 07:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:11
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 3 kişi yararlandı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Solaklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Şehriban T. hayatını kaybederken aynı aileden Zeynep, Yusuf ve Necmettin T. yaralandı.
Yaralılar Pınarbaşı devlet hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA