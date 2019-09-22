Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deniz K. yönetimindeki 38 ACH 282 plakalı otomobil, Beğendik Mahallesi Mantıcıkuyu Sokak'ta kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle evin duvarının bir bölümü yıkılırken yolcu Şakir G. (19) yaralandı.
Yaralı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tek yönlü kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.