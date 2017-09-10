Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



E.K'nin kullandığı 01 D 6840 plakalı kamyon, Kayseri-Niğde karayolu Yahyalı ilçesi yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 01 YL 355 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın ardından M.A'nın kullandığı otomobil, kavşakta bekleyen başka bir otomobilin üzerine devrildi.



Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.A idaresindeki otomobilde bulunan A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralanan 7 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.