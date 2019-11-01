Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

01.11.2019 14:12
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 38 TK 773 plakalı otomobil yolda yürüyen 23 yaşındaki Bayram E.'ye çarptı. Ağır yaralanan Bayram E. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.


Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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